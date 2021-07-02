Самолет «Хабаровск-Новосибирск» не смог приземлиться из-за стаи птиц

Самолет не смог приземлиться из-за птиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 2 июля, около шести утра по московскому времени самолет «Хабаровск-Новосибирск» не смог с первого раза приземлиться. Борт принадлежит авиакомпании S7. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

— Воздушное судно ушло на второй круг, так как диспетчер сообщил о том, что на взлетно-посадочной полосе находится стая птиц, — уточнили КП-Новосибирск в аэропорту.

Известно, что уже через десять минут после сообщения диспетчера борт смог благополучно приземлиться в «Толмачево».

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