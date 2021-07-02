В Новосибирске столкнулись два автобуса и иномарка: есть пострадавшие

В Новосибирске в массовой аварии с автобусами пострадали четыре человека. Фото: АСТ-54

В пятницу, 2 июля, на улице Большевистской в районе пересечения с улицей Добролюбова столкнулись белый седан «Пежо» и два пассажирских автобуса: №54 и 68. ДТП произошло у дома №103 на улице Большевистской.

Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В аварии пострадали три пассажира одного автобуса и один из другого. Они доставлены в больницу для обследования. Диагнозы уточняются, — уточнили в полиции.

На месте ДТП работали полицейские. Они выясняют, по чьей вине произошло столкновение.

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