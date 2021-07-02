Росгвардейцы спасли новосибирца, который в горящем доме искал документы

Росгвардейцы спасли мужчину, который едва не погиб, пока искал документы в горящем доме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Росгвардейцы спасли новосибирца, который бросился в горящий дом за документами. Мужчина из-за дыма не мог понять, где выход из помещения, охваченного огнем.

— Во время патрулирования города росгвардейцы заметили горящий дом. Они увидели, как жильцы эвакуируются из горящего здания, а один мужчина напротив вбежал в дом, охваченный огнем. Как позже стало понятно, он хотел найти документы, но заблудился в условиях плохой видимости. Сотрудники бросились за ним, нашли его и вывели на улицу, — рассказали в Росгвардии по Новосибирской области.

Пока сотрудники спасали мужчину, огонь перекинулся на автомобиль. Росгвардейцы успели отодвинуть машину на безопасное расстояние. Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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