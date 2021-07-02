В Новосибирске нашли мертвым 21-летнего парня, запертого дома

В Новосибирске нашли мертвый парня, запертого в квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Новосибирска в запертой квартире нашли мертвого 21-летнего парня. Родные долго не могли попасть внутрь и обратились в полицию за помощью. Дверь вскрыли спасатели МАСС.

— Это произошло в ночь на 2 июля. Молодой человек не открывал. Когда удалось попасть внутрь квартиры, оказалось что он мертв. Тело передано родственникам и полицейским, — рассказали в МАСС.

Что стало причиной смерти молодого человека, пока неясно. В ГУ МВД по региону КП-Новосибирск ответили, что точную причину смерти сибиряка установит экспертиза.

В СКР по Новосибирской области ситуацию пока не прокомментировали.

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