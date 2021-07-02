Сибирячка попала в больницу после нападения неправильных пчел

Сибирячка обвиняет соседских пчел в нападении. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Инцидент произошел в селе Шагалово Коченевского района. 61-летняя Галина С. полола картошку на своем огороде, когда ее в голову ужалили две пчелы. Сибирячке резко стало плохо, она начала задыхаться и сильно опухать. Родственники вызвали скорую помощь, медики поставили женщине несколько уколов, которые сняли острую аллергическую реакцию.

— Могла ведь умереть, если бы одна дома была. Хорошо, что зять вовремя позвонил в больницу. Спасли. Эти пчелы от соседей часто роятся на нашем участке, облюбовали мою ранетку и вишню. В прошлом году тоже меня кусали. Мы пытались как-то по мирному решить этот конфликт, но ульи прямо у забора до сих пор стоят. Часть из них хозяин перенес, а часть оставил. Другие жители села тоже держат пчел, но в лесу, где они никому не мешают, ни на кого не нападают, — рассказала КП-Новосибирск Галина.

У соседей — владельцев ульев своя версия произошедшего. Они не видят ничего страшного в этой ситуации.

— Галя вышла в огород без платка, там две пчелы ее ужалили. Даже не факт, что это были наши пчелы, они же не подписаны. Да и наших я ведь не могу привязать, они летают, где хотят, роятся, — говорит жена хозяина деревенской пасеки Ольга.

Дочь пострадавшей написала заявление на соседей в полицию. Теперь разбираться с пчелами предстоит местному участковому.

А полицейские Тогучинского района вспоминают похожую историю. Там, на лоджии пятиэтажного дома сибиряк организовал личную пасеку. Жужжащие питомцы свободно путешествовали по открытым окнам жильцов многоэтажки в поисках пыльцы. Правда вместо меда полосатые трудяги принесли своему хозяину одни неприятности. Опухшие после встреч с пчелками люди, стали массово жаловаться на сладкую жизнь соседа в дежурную часть МВД. После вмешательства участкового сибиряку пришлось расстаться со своим медовым хобби.

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