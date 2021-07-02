В Новосибирске застрявшая собака, которую достали из-за батареи, набросилась на своих спасителей

Пес рычал и пытался укусить спасателей. Фото: МАСС

В Новосибирске собака, которая застряла за батареей, едва не покусала своих спасителей. На пса пришлось надеть намордник. Инцидент произошел днем 1 июля в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— Она у нас вообще тупенькая, — попытались оправдаться за питомца хозяева.

Но злобный настрой пса не испугал спасателей, прибывших, чтобы вызволить своенравного пса.

— С помощью монтажки и бруска удалось немного отодвинуть батарею от стены и вытащить собаку, которая в это время злобно рычала и пыталась укусить спасателей за перчатки, — уточнили в МАСС.

Как только пес почувствовал свободу, он тут же кинулся на спасателей, вот только вместо благодарности, он злобно рычал и всем видом показывал, что в общем-то не особо-то и нуждался в помощи.

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Смотреть видеосюжет В Новосибирске пес набросился на спасателей, когда его достали из-за батареи

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