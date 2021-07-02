В Новосибирске загорелся частный дом на улице 3-я Воинская

В Новосибирске ночью загорелся дом. Фото: АСТ-54

В Октябрьском районе Новосибирска на улице 3-я Воинская загорелся честный дом. Пожар произошел в ночь на 2 июля, когда все домочадцы уже спали. Чудом никто не пострадал. От яркого огня проснулись и соседи погорельцев.

Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Огнем уничтожены крыша дома на площади 64 квадратных метров и сарай на площади 12 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

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