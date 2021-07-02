В Новосибирске «Тойота» сбила 11-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске сбили 11-летнего мальчика на самокате. Фото: ГИБДД по городу

В Калининском районе Новосибирска 29-летний водитель «Тойоты» сбил 11-летнего мальчика. Ребенок передвигался на самокате. Его госпитализировали в больницу. Инцидент произошел вечером 1 июля. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

— Автомобилист ехал по улице 25 лет Октября со стороны улицы Менделеева в сторону улицы Богдана Хмельницкого. У дома №26 по улице 25 лет Октября сбил мальчика, — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, медики диагностировали у ребенка перелом пальца. На месте работали полицейские. Они установят обстоятельства аварии.

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