Пробки в Новосибирске на утро 2 июля 2021 года: трудно проехать на площади Энергетиков

В Новосибирске сложно проехать в районе Димитровского моста. Фото: 2ГИС

Пробки в Новосибирске на утро 2 июля 2021 года: затор образовался на площади Энергетиков. Также сложно проехать в районе площади Труда, на улицах Станиславского, Ватутина, Широкая и Станционная. Об этом сообщают водители в «2ГИС».

— Троллейбус зацепился рогом за провода и перегородил единственную полосу, — сообщают автомобилисты.

— Все, пересаживаюсь на самокат!

Со слов новосибирцев затор также образовался на Димитровском мосту.

Автомобилистам предлагают при движении с левого на правый берег выбирать альтернативный пути объезда.

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