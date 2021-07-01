В Новосибирске посетителей торгового центра эвакуировали из-за загоревшегося авто

В Новосибирске эвакуировали тысячу посетителей торгового центра. Фото: АСТ-54
В четверг, 1 июля, в Новосибирске эвакуировали посетителей торгового центра «Аура». Из здания вывели около тысячи человек. Что там произошло, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— На подземной парковке загорелась приборная панель автомобиля. На дым сработала пожарная сигнализация, — уточнили в ведомстве.
На место оперативно прибыли пожарные. Они потушили огонь. Пострадавших среди персонала и посетителей торгового центра нет.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 30 июня эвакуировали посетителей строительного гипермаркета. Там пожарная сигнализация также сработала на дым. По предварительной информации, подгорели продукты питания.
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