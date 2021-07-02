Погода в Новосибирске на 2 июля 2021 года: пора собираться на пляж

В город вернется жара.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 2 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов, а к ночи опустятся до +14...+16 градусов.
— Ветер подует юго-восточный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет солнечным. Температура воздуха днем составит +23...25 градусов, а вечером +19...+25 градусов. Ветер подует восточный со скоростью до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747-749 миллиметров ртутного столба.
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