Под Новосибирском у газовой котельной нашли мертвого подростка

Под Новосибирском при странных обстоятельствах погиб ребенок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Красноглинное Новосибирского района при странных обстоятельствах погиб подросток. Его мертвым нашли у газовой котельной, расположенной на улице Мира. Мальчику было 14 лет.

— Тело ребенка обнаружили днем 30 июня. По предварительной информации, он отравился газом, каким именно, неизвестно, — уточнили источник КП-Новосибирск.

Известно, что ранее мальчик на учете не состоял.

Точную причину гибели ребенка установит экспертиза. Сейчас в этой истории разбираются следователи и полицейские. Известно, что по данному факту возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

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