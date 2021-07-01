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Общество1 июля 2021 17:09

Сибиряка, который пнул поймавшего его гаишника, арестовали на 10 дней

Мужчину задержали за то, что сел пьяным за руль
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк проведет 10 дней под арестом.

Сибиряк проведет 10 дней под арестом.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что грозит жителю Сузуна, который пнул инспектора ДПС при исполнении. Полицейские тормознули сибиряка, ехавшего по Чуйскому тракту «Фольксвагене» за езду в пьяном виде. В ответ мужчина напал на сотрудника. Напомним, инцидент произошел 29 июня на 111 километре Чуйского тракта.

— По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. Собранные материалы направлены в СКР по Новосибирской области для принятия процессуального решения. В отношении нарушителя составлен административный протокол в соответствии с ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщили КП-Новосибирск в полиции.

Десять дней сибиряк будет находиться под арестом.

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