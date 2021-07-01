«Три часа уже там лежит»: в Новосибирске прохожие наткнулись на мертвого мужчину

В Новосибирске у жилого дома нашли мертвого мужчину. Фото: АСТ-54

В четверг, 1 июля, в Октябрьском районе Новосибирска прохожие наткнулись на мертвого мужчину. Он лежал у дома №150 на улице Высоцкого.

— Три часа уже там лежит, — рассказал очевидцы.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что на месте работают следователи и полицейские. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

— Сообщение о том, что под окнами дома лежит мужчина поступило в полицию около 17.00. Мужчина от полученных травм скончался на месте, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

Известно, что до своей гибели новосибирец находился в квартире на шестом этаже дома, у которого его нашли.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что под окнами дома на улице Станиславского прохожие нашли мертвую женщину. Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП в соцсетях.

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Кадры с места происшествия появились в соцсети. (подробнее)

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