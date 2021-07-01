«Милота довольная»: реакция тапира, которому чешут пузико, рассмешила соцсети

Тапир очень любит, когда ему гладят животик. Фото: стоп-кадр

Сотрудники новосибирского зоопарка сняли на видео реакцию тапира, которому чешут пузико. Животное с удовольствием завалилось на бок и подставило животик. При этом тапир не смог скрыть довольную морду: он показывал язык и дразнился. Забавный момент рассмешил соцсети.

— Милота довольная! — отреагировали подписчики группы «Новосибирский зоопарк», где опубликовано видео.

— Очень обаятельный!

— Мало того, что они невероятно красивы, так еще и ласку любят не меньше чем те же собаки. Очаровательные существа!

Первого тапира в Новосибирский зоопарк привезли в 1986 году. Это был самец, звали его Тутис. Он был популярен у зрителей. Тутис жил один, к сожалению, пару ему так и не подобрали. В 2009 году зоопарк получил из Германии молодую самку равнинного тапира, а в 2010 году из Швеции был получен самец.

В 2012 году у Данзы и Дилана — так зовут наших тапиров, родился первый детеныш. Равнинный тапир считается самым спокойным и доброжелательным видом в своем семействе.

Смотреть видеосюжет В новосибирском зоопарке показали реакцию тапира, когда ему гладят пузико

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