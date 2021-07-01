В МЧС объяснили бирюзовое пятно, которое превратило реку Бердь в Мальдивы

Под Новосибирском вода в реке окрасилась в бирюзовый цвет. Фото: www.facebook.com/AlexeyNosov54

В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили бирюзовое пятно, которое превратило реку Бердь в Мальдивы.

— Повода для беспокойства нет. По информации Росприроднадзора, это цветение водорослей, — уточнили в ведомстве.

Напомним, тревогу забили жители села Морозово. Когда они вышли на берег реки Бердь, то просто обомлели. Воду покрыла странная жижа зеленого цвета и маслянистой консистенции. Хоть река и окрасилась в красивый бирюзовый цвет и стала похожа на Мальдивы, местные жители не спешили к ней приближаться. Сибиряки были уверены, что вода отравлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пена на воде — как при варке бульона»: бирюзовое пятно превратило реку Бердь в Мальдивы.

Местные жители считают, что речку отравили химией, а экологи — что цветут сине-зеленые водоросли. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.