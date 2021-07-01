В Новосибирской области появилось еще два ковидных госпиталя

В Новосибирской области еще два госпиталя отдали для больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 1 июля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регионе еще две больницы перепрофилировали под инфекционные госпитали для больных коронавирусом. Пациентов с ковидом будут теперь принимать в терапевтическом корпусе Городской клинической больнице № 25 и Обской центральной городской больнице

— Количество тех, кому нужна госпитализация, у нас пока не идет на спад. Если будет необходимо, мы перепрофилируем еще больницы, — рассказал министр.

Сейчас в регионе развернуто 5247 коек для пациентов с COVID-19.

Чтобы снизить темпы распространения инфекции, в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Полный курс прошли 330 791 человек. В ближайшее время в Новосибирскую область привезут еще 25 тысяч доз. Со слов Константина Хальзова, ежесуточно вакцину ставят 13-16 тысяч новосибирцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.