Пробки в Новосибирске на вечер 1 июля 2021 года: затор на улице Фабричная

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 1 июля 2021 года сковывают городские дороги. По данным сервиса «2GIS» заторы уже достигли 5 баллов.

На правом берегу пробка берет начало на улице Фабричная и заканчивается около станции метро «Речной вокзал». Небольшие заторы образовались на улице Восход, Кирова и Ипподромская. Автомобилистам так же придется простоять в пробке на Красном проспекте и Учительской.

На левом берегу заторы начинают образовываться на площади Кирова. Оттуда она поворачивает на улицу Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Так же пробка собралась на площади Карла Маркса в сторону улицу Немировича-Данченко, Ватутина и площади Труда. Из-за огромного затора на проезде Энергетиков автомобилистам сложно проехать к площади Энергетиков.

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