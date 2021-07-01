Двое новосибирцев представились полицейскими и вынесли из магазина весь алкоголь

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 13.58 в дежурную часть агентства сигнал тревоги поступил из киоска по продаже сигарет и напитков в Ленинском районе. Прибывшим на вызов бойцам группы быстрого реагирования продавец рассказала, что некоторое время назад в киоск вошли двое мужчин и, представившись сотрудниками полиции, изъяли весь находившийся в киоске алкоголь. Растерявшись, она не спросила у них документы и основание для изъятия товара. Позже, осознав, что стала жертвой мошенников, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала ГБР. К сожалению, помочь ей «гвардейцы» уже не смогли - с момента преступления прошло слишком много времени.

В 16.37 еще одной жертвой аферистов стала продавец магазина в Кировском районе. Женщина, предположительно, цыганской национальности ввела продавца в заблуждение и похитила одну тысячу рублей. Как и в предыдущем случае, кнопку тревожной сигнализации продавец нажала слишком поздно, когда мошенница уже покинула магазин и скрылась.

Дважды за вчерашний день продавцы магазинов вызывали экипажи групп быстрого реагирования для того, чтобы бойцы задержали пьяных людей, нарушающих общественный порядок.

В 12.08 ГБР ГВАРДИИ выехала в магазин в Калининском районе, где задержала пьяного дебошира, оскорблявшего продавцов с употреблением ненормативной лексики. А в 21.27 помощь потребовалась на другом объекте торговли - в Новосибирском районе еще один пьяный бродяга мешал закрыть магазин на ночь.