Сибиряков напугала зеленая масляная жижа, покрывшая реку Бердь

Реку Бердь покрыла странная жижа. Фото: AlexeyNosov54

Жители села Морозово Искитимского района обнаружили, что реку Бердь затянула зеленая масляная пленка. Перед глазами сибиряков предстала жуткая картина. Вода будто застыла. Местные жители сняли на видео мутную жижу зеленого цвета.

Жижа, покрывшая воду, имеет масляную консистенцию. Фото: AlexeyNosov54

— Пленка тянется на несколько километров. Течение медленно несет все это в Обь, отравляя на своем пути все живое. Мы срочно связались с Минприроды Новосибирской области и Росприроднадзором. Отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдем виновника, — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Носов.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.