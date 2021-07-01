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Общество1 июля 2021 11:39

Сибиряков напугала зеленая масляная жижа, покрывшая реку Бердь

Перед глазами людей предстала жуткая картина
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Реку Бердь покрыла странная жижа. Фото: AlexeyNosov54

Реку Бердь покрыла странная жижа. Фото: AlexeyNosov54

Жители села Морозово Искитимского района обнаружили, что реку Бердь затянула зеленая масляная пленка. Перед глазами сибиряков предстала жуткая картина. Вода будто застыла. Местные жители сняли на видео мутную жижу зеленого цвета.

Жижа, покрывшая воду, имеет масляную консистенцию. Фото: AlexeyNosov54

Жижа, покрывшая воду, имеет масляную консистенцию. Фото: AlexeyNosov54

— Пленка тянется на несколько километров. Течение медленно несет все это в Обь, отравляя на своем пути все живое. Мы срочно связались с Минприроды Новосибирской области и Росприроднадзором. Отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдем виновника, — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Носов.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

По реке Бердь разлилась зеленая масляная жидкость
Авто видео: предоставлено AlexeyNosov54

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