В Новосибирске от коронавируса умер 90-летний мужчина

От коронавируса умерли 9 пациентов за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 1 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 9 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 75 лет, 81 года, 81 года, 90 лет и женщины в возрасте 65 лет, 80 лет, 82 лет, 84 лет, 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 072 человека, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 346 человек. Их них 86 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 178 человек, выздоровели 97 пациентов.

За время пандемии коронавирусом переболели 46998 человек, в том числе 3152 детей, выздоровели 41 727 пациентов.

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