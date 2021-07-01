Под Новосибирском эвакуировали торговый центр: спасатели рассказали, что случилось.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 1 июля, в Бердске эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Колорлон». Людей вывели на улицу, а к зданию съехались экстренные службы. Выяснилось, в помещении сработала пожарная сигнализация. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Спасатели выезжали на срабатывания пожарной сигнализации. При этом возгорания в здании не было, — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, сигнализация сработала из-за задымления в одном из помещений общепита. Последующего горения при этом не возникло. Сейчас сотрудникам и посетителям разрешили вернуться внутрь здания. ТЦ продолжит работу в штатном режиме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер