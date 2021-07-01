Под Новосибирском эвакуировали торговый центр: спасатели рассказали, что случилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 1 июля, в Бердске эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Колорлон». Людей вывели на улицу, а к зданию съехались экстренные службы. Выяснилось, в помещении сработала пожарная сигнализация. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Спасатели выезжали на срабатывания пожарной сигнализации. При этом возгорания в здании не было, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, сигнализация сработала из-за задымления в одном из помещений общепита. Последующего горения при этом не возникло. Сейчас сотрудникам и посетителям разрешили вернуться внутрь здания. ТЦ продолжит работу в штатном режиме.

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