Самолет, летевший из Новосибирска, повредил фюзеляж при посадке в Якутске.
Фото: Александр ГЛУЗ
В четверг, 1 июля, в Якутске приземлился самолет из Новосибирска. Посадка рейса, выполняющего маршрут, «Краснодар-Новосибирск-Якутск» прошла в штатном режиме. Однако по прилету у самолета выявили повреждения фюзеляжа. Об инциденте сообщили в пресс-службе местной авиакомпании.
— В настоящий момент создана комиссия по расследованию случившегося. Предварительно установлено, что корпус самолета повредили элементы взлетно-посадочной полосы. О конечном результате проверок станет известно позже, — уточнили в авиакомпании.
Известно, что с конца мая в аэропорте Якутска проходит реконструкция ВПП № 2. Из-за этого полеты выполняются в условиях ее ограниченной длины. По информации компании, в связи с этим возможны сбои в цепочке некоторых авиарейсов. Так, самолеты рейсов «Якутск — Владивосток», «Якутск — Иркутск», «Якутск — Санкт-Петербург», «Якутск — Москва», «Якутск — Хабаровск» будут вылетать с задержкой.
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