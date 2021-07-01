В Новосибирск прибудут мощи святого благоверного князя Александра Невского

Их привезут в город в разгар пандемии. Фото: митрополия Новосибирска.

В Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске привезут мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они прибудут туда в субботу, 2 июля. Об этом сообщила Новосибирская митрополия.

Известно, мощи доставят в собор по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поклониться мощам смогут православные христиане в 82 городах России и Белоруссии.

В митрополии отметили, что доступ к святым мощам обеспечат с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, в том числе социальной дистанции.

Отметим, в последние недели ситуация с коронавирусом в Новосибирске усугубилась. Ежедневно растет число заболевших и умерших. Так, по данным на 1 июля, от коронавируса умерли 11 жителей Новосибирской области, в том числе 40-летняя женщина.

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