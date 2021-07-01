«Были слышны взрывы»: в новосибирском СНТ загорелся частный дом

На месте происшествия работают пожарные. Фото: "Октябрьский район. Новосибирск".

В четверг, 1 июля, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. По словам очевидцев, пожар случился в СНТ «Ветеран». Кадры с места ЧП появились в соцсети.

— Горит частный дом. Были слышны несколько взрывов, скорее всего, взрывались газовые баллоны, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Октябрьский район Новосибирск»

На кадрах к посту видно, как в небо поднялся столб густого черного дыма. Как уточнили очевидцы, на место ЧП приехали пожарные расчеты.

— В 9:43 прибыли на место вызова. Было установлено, что горит частный кирпичный дом, обшитый сайдингом, у дома также находился сарай, — все было охвачено огнем. Также у дома были припаркованы три машины: их удалось эвакуировать. На месте вызова находились хозяева — они не пострадали. В доме, по их словам, никого не было, — прокомментировали инцидент КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, площадь пожара составила примерно 150 квадратов. Ликвидировать открытый огонь удалось в 10:28. Что стало причиной ЧП, установят дознаватели МЧС.

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