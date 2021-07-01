«МТС Энтертейнмент» проведет в Новосибирске шоу и концерты Comedy Club

Фото: компания «МТС».

Это станет крупнейшим подобным проектом для энтертейнмент-рынка страны - «МТС Энтертейнмент» проведет по всей России более 250 мероприятий до конца 2023 года, из них не менее 10 пройдут в Новосибирске.

Новосибирские зрители увидят на площадках Экспоцентра и ДКЖ такие популярные комедийные проекты, как Comedy Club, Comedy Woman, «Stand Up», «Женский стендап», «Импровизация». Также Новосибирск посетят с концертами такие резиденты Comedy Club, как Слава Комиссаров, Нурлан Сабуров, Андрей Бебуришвили и Алексей Щербаков.

Кроме Новосибирска, мероприятия пройдут в Омске, Красноярске, Иркутске, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах России.

Купить билеты можно без комиссии в онлайн-сервисе МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условия в рамках мероприятий.

- Мы продолжаем наполнять экосистему МТС проектами и эксклюзивными офферами в области энтертейнмента. Шоу и артисты Comedy Club Production - одни из самых любимых и популярных в России. Мы рады стать для них надежным партнёром, который поможет усилить офлайн-присутствие и выйти на новые аудитории, - отметил Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент».

- Это самая крупная сделка в концертной индустрии за последнее время, особенно в реалиях пандемии. Сейчас тот момент, когда все игроки на рынке должны скорее думать о сотрудничестве, и наше партнёрство - прекрасный тому пример. Каждая из сторон сможет извлечь максимальную выгоду: МТС получит гастрольные проекты лучших и уникальных юмористических шоу, а Comedy Club Production - доступ к современным технологичным площадкам и сервисам, - рассказал управляющий директор Comedy Club Production Андрей Левин.

- Ключевой фактор успешности любого бизнеса, и медиа индустрии в частности, - способность быстро адаптироваться к современным реалиям и подстраиваться к новым форматам и способам эффективного взаимодействия с аудиторией. Концертные шоу и программы - неотъемлемая часть нашей работы, и мы всегда готовы поставлять зрителю качественный и релевантный концертный продукт. Поэтому для нас сотрудничество с «МТС Энтертейнмент» - это ещё один шаг навстречу нашим зрителям, возможность быть во всех средах и на всех площадках, которые для них удобны, - прокомментировал основатель Comedy Club Production, первый заместитель генерального директора субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян.