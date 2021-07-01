«Ночью ушел из дома»: под Новосибирском ищут 37-летнего мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

О местонахождении мужчины неизвестно с 19 июня. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» объявили о поиске Тыришкина Андрея Вадимовича. О местонахождении 37-летнего жителя деревни Издревой неизвестно с 19 июня.

— Допустима формулировка — «Пропал при неизвестных обстоятельствах». Как удалось установить, он ушел из дома ночью, около двух часов. Объективных причин для ухода не было. К нам обратились сотрудники полиции с просьбой распространить информацию о пропавшем мужчине в интернете, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Волонтеры также назвали приметы пропавшего мужчины. Его рост — 180 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые с сединой волосы, короткая стрижка и зеленые глаза.

В день исчезновения был одет в черное трико и кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Тыришкина Андрея Вадимовича, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию по единому номеру 112.

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