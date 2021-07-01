В Новосибирске из-за тумана не смогли приземлиться несколько самолетов

В Новосибирске из-за густого тумана не смогли приземлиться несколько самолетов. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 1 июля, Новосибирск окутал густой утренний туман. Из-за атмосферного явления существенно снизилась видимость. По этой причине новосибирский аэропорт «Толмачево» не смог принять несколько самолетов.
— Речь идет именно о грузовых рейсах. Никакой из пассажирских самолетов не ушел на второй круг или на запасной аэродром. Точная информация о рейсах, которые не смогли приземлиться, будет известна позже, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта.
Об утреннем тумане новосибирцев предупреждали синоптики. После того, как дымка рассеется, в городе будет жарко и без осадков. Температура воздуха составит +23…+25 градусов. Местами по области воздух прогреется до +33 градусов.
Напомним, на днях Новосибирск также окутал густой туман. Тогда из-за неблагоприятных метеоусловий в «Толмачево» не смогли приземлиться как минимум 10 рейсов.
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