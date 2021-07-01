В Новосибирске будут судить банду, похитившую у россиян более 6 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Новосибирска, объединившись в преступную группу, обманывали людей в Сети: они создали интернет-магазин по продаже шин и предлагали их по цене ниже рыночной. Сейчас им вменяют две статьи — «Мошенничество в особо крупном размере», а также «Легализация денег, полученных в результате преступления». Новосибирская прокуратура утвердила в отношении аферистов обвинительное заключение.

— Следователи установили, с января по апрель 2020 года мошенники размещали на сайте интернет-магазина информацию о продаже автомобильных шин и дисков по цене ниже рыночной. Когда заказы поступали, аферисты сообщали потерпевшим ложные сведения о товаре, а также обещали доставить его почтой. Они убеждали людей перечислить деньги, якобы в счет оплаты товара, на указанные ими счета. Только вот товар покупателям они не отправляли. Деньги, которые удалось похитить, банда легализовала: они перечислили их по фальшивым платежным документам, после чего обналичили. А общей сложности новосибирцам удалось похитить более 6 миллионов рублей, — рассказали в региональной прокуратуре.

Деятельность аферистов пресекли полицейские. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

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