Пробки в Новосибирске на утро 1 июля 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 1 июля 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 1 июля 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Связистов. Движение затруднено по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и Ватутина. Сложно проехать по улице Петухова и Советскому шоссе.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Заторы наблюдаются на улицах Восход, Кирова и Ипподромской.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 1 июля, составил 3 балла.
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