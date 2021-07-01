Видео смертельного ДТП с двумя «ГАЗелями» и грузовиком под Новосибирском появилось в соцсетях

После столкновения одна из машин загорелась. Фото: стоп-кадр.

В соцсети появилось видео массового ДТП на трассе под Новосибирском. Ранее сообщалось, авария произошла в Барабинском районе области: там столкнулись две «Газели» и фура. В результате ЧП один их водителей погиб. Кадры аварии опубликовала региональная ГИБДД.

На видео видно, как водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и еще одной «Газелью». После столкновения автомобиль, пытавшийся совершить обгон, загорелся.

По данным ГИБДД, авария произошла в 18:25 на 1132 километре трассы Р-254 «Иртыш». В результате ДТП погиб 25-летний водитель «ГАЗели». Также травмы получил мужчина, который находился за рулем грузовика Volvo.

— По дорожно-транспортному происшествию работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства, личности и возраст участников устанавливаются, — добавили в ГИБДД по Новосибирской области.

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