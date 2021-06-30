Под Новосибирском водитель пнул инспектора ДПС, поймавшего его пьяным за рулем

Сибиряку грозит серьезное наказание за нападение на полицейского. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Новосибирском пьяный водитель напал на инспектора ДПС, который его задержал. Инцидент произошел 29 июня на 111 километре Чуйского тракта.

— Мужчина ехал за рулем «Фольксваген Пассат». Инспекторы ДПС задержали мужчину за езду в пьяном виде. Он возмутился и пнул в бедро инспектора ДПС. Известно, что сам мужчинв живет в поселке Сузун, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Медики диагностировали у полицейского ушиб. Тем не менее, сибиряку за нападение полицейского грозит серьезное наказание. Сейчас по этому делу проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

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