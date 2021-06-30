Под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в два грузовика: погиб водитель

Автомобилист погиб в массовом ДТП под Новосибирском. Фото: предоставлено ГУ МВД по НСО

В среду, 30 июня, в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись три автомобиля. Это произошло на трассе Р-254. В аварии погиб водитель «ГАЗели». Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Водитель «ГАЗели» ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска. Завершив маневр обгона, продолжил движение по встречной полосе, где столкнулся грузовиком «Вольво». После чего он врезался в «ГАЗель», ехавшую за фурой. От полученных травм водитель «ГАЗели», двигавшийся по встречной полосе, погиб на месте, — уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.