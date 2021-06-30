Под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в два грузовика: погиб водитель

Автомобилист погиб в массовом ДТП под Новосибирском. Фото: предоставлено ГУ МВД по НСО
В среду, 30 июня, в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись три автомобиля. Это произошло на трассе Р-254. В аварии погиб водитель «ГАЗели». Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Водитель «ГАЗели» ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска. Завершив маневр обгона, продолжил движение по встречной полосе, где столкнулся грузовиком «Вольво». После чего он врезался в «ГАЗель», ехавшую за фурой. От полученных травм водитель «ГАЗели», двигавшийся по встречной полосе, погиб на месте, — уточнили в ведомстве.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
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