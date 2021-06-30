В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли травмированного мужчину

Под окнами высотки нашли мужчину с травмами. Фото: АСТ-54

В среду, 30 июня, в центре Новосибирска под окнами высотки прохожие обнаружили травмированного мужчину. Это произошло у дома №26 на улице Каменской.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали происшествие.

— Сообщение о том, что мужчина лежит под окнами дома поступило около 18.00. Он жив. Его госпитализировали в больницу. Проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.

Известно, что сибиряк проживал в доме, рядом с которым его обнаружили прохожие.

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