Погода в Новосибирске на 1 июля 2021 года: в город вернулась жара

Столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 1 июля 2021 года будет жаркой, но пасмурной. Об этом сообщают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов, а к ночи опустятся до +12...+14 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» на улице будет тепло и солнечно. Днем температура воздуха составит +23...+24 градуса, а ночью +13...+16 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-749 миллиметров ртутного столба.

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