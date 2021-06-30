Сибирячка заплатила мошеннице за снятие порчи 25 тысяч рублей

Гадалка украла у сибирячки 25 тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жительница Новосибирска попаль на обман мошенницы, прикинувшейся гадалкой. Сибирячка решила, что на ней есть порча, и обратилась к аферистке. Эту историю КП-Новосибирск рассказал источник.
— Аферистка позвонила сибирячке из Москвы: за ее услуги женщина заплатила 25 тысяч рублей. Только потом она поняла, что это обман, — рассказал источник.
После этого сибирячка написала заявление в полицию. Правоохранители проводят расследование.
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