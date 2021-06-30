На почтовой марке в честь тружеников тыла из Новосибирска напечатают паровоз

На почтовой марке напечатают легендарный паровоз. Фото: ЧС-Инфо

Новосибирцы выбрали изображение, которое напечатают на почтовой марке в честь подвига тружеников тыла. Это станет легендарный паровоз Лунина. Мемориал в честь подвига тружеников тыла установили на площади Калинина в Новосибирске. Теперь он появится и на почтовой марке.

Изображение новосибирцы выбрали, проголосовав в Интернете, сообщает издание ЧС-Инфо. Среди вариантов также были стела «Штыки», мемориал «Звезда», памятник сотрудникам и студентам железнодорожного института, погибшим в годы Войны, скульптура «Вальс Победы», которая находится в Академгородке, памятник трижды герою Советского Союза, летчику-асу Александру Покрышкину.

Марку должны изготовить летом, а покажут ее широкой общественности осенью.

Напомним, легендарный паровоз водил Герой Социалистического Труда Николай Лунин. Мемориал установлен на постаменте в память о трудовых подвигах железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

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