Мать девочки написала заявление в полицию.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирец надругался над 14-летней школьницей: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— 32-летний мужчина был с девочкой в своей квартире. В полицию обратилась мама школьницы, — объяснил источник.
Сейчас девочку поместили в реабилитационный центр. С ней работают психологи.
Тем временем материалы дела передали в Следственный комитет России по Новосибирской области. Сейчас проводится проверка.
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