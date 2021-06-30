Мать девочки написала заявление в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирец надругался над 14-летней школьницей: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 32-летний мужчина был с девочкой в своей квартире. В полицию обратилась мама школьницы, — объяснил источник.

Сейчас девочку поместили в реабилитационный центр. С ней работают психологи.

Тем временем материалы дела передали в Следственный комитет России по Новосибирской области. Сейчас проводится проверка.

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