Сибиряк избил жену на глазах 13-летнего пасынка

Под Новосибирском муж избил супругу на глазах ее ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В селе Старые Карачи Чановского района произошла жуткая история. В доме на улице Центральная Сибиряк на глазах 13-летнег пасынка избил его маму.

— Инцидент произошел вечером 25 июня. Мужчина поднял руку на свою жену в состоянии алкогольного опьянения. Также он кидался драться ребенка и его друга, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что мальчик обратился в полицию и после этого вместе с другом убежал из дома. Сейчас сотрудники разбираются в обстоятельствах этой истории.

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