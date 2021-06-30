В Новосибирской области агроном украла жимолость на 82 тысячи рублей

Женщина украла жимолости на 82 тысячи рублей.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Инцидент произошел в селе Старощербаково в Барабинском районе Новосибирской области: на одном из плодовых участков агроном украла жимолость.
— Общая сумма ущерба составила 82 675 рублей, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Известно, что женщина работала ведущим агрономом. Пострадавшие написали заявление в полицию.
Напомним, что недавно у новосибирского предпринимателя украли из сейфа 125 тысяч долларов. Все произошло в дачном поселке Кудряшовский.
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