В Новосибирской области агроном украла жимолость на 82 тысячи рублей

Женщина украла жимолости на 82 тысячи рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Инцидент произошел в селе Старощербаково в Барабинском районе Новосибирской области: на одном из плодовых участков агроном украла жимолость.

— Общая сумма ущерба составила 82 675 рублей, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что женщина работала ведущим агрономом. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Напомним, что недавно у новосибирского предпринимателя украли из сейфа 125 тысяч долларов. Все произошло в дачном поселке Кудряшовский.

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