Танцовщица, который бывший парень запрещал увозить дочку из Аргентины, возвращается в Новосибирск

Сибирячку встретят дома родственники. Фото: Андрей КОПАЛОВ

30 июня стало известно, что новосибирская танцовщица, застрявшая с дочкой в Аргентине, вернется домой. Напомним, женщина переехала вместе со своим экс-сожителем в Буэнос-Айрес 2 года назад. Сибирячка родила там от него дочку, получившую гражданство другой страны. Отец ребенка начал оформлять его себе тоже, но ничего не вышло. Семья оказалась на грани бедности.

Когда женщина захотела вернутся в Новосибирск, отец девочки стал препятствовать. К делу подключились дипломаты и волонтеры. Они помогли сибирячке со всеми документами.

— Она вылетела в Новосибирск. В аэропорту все прошло без каких-либо проблем, — рассказал КП-Новосибирск Георгий Полин, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Аргентинской Республики.

В Новосибирске женщину с дочкой встретит сестра, которая с нетерпением ждет ее домой.

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