В Новосибирске от коронавируса умерли 11 человек за сутки: среди них — 40-летняя женщина

В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 11 человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В среду, 30 июня, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 11 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Это мужчины в возрасте 46 лет, 65 лет, 68 лет, 71 года и женщины в возрасте 40 лет, 47 лет, 69 лет, 70 лет, 72 лет, 83 лет и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 063 человека, — уточнили в оперштабе.
Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 346 человек. Их них — 80 пациентов перевели на аппараты ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.
За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 173 человек, выздоровели 108 пациентов.
За время пандемии ковидом переболели 46 820 человек, в том числе 3 142 детей, выздоровели 41 630 пациентов.
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