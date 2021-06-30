Пробки в Новосибирске на вечер 30 июня 2021 года: затор на площади Труда

Пробки достигли 6 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 30 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах достигли 6 баллов.

На левом берегу пробка начинается с проезда Энергетиков и длится до площади Труда. Оттуда она поворачивает на улицу Станционная, Широкая и Станиславского. Небольшие заторы образовались на площади Маркса. Оттуда сложно выехать на улицу Блюхера, Ватутина и Новогоднюю. Так же водителям придется долго стоять на улице Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу огромная пробка сформировалась на улице Фабричная и до станции метро «Речной вокзал». На улице Кирова в сторону улицы Восход тоже сформировался километровый затор. Небольшие пробки водители наблюдают на Красном проспекте и Дуси Ковальчук.

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