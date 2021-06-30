В Новосибирской области проведут экспертизу участка под строительство мусорного полигона

В Новосибирском районе планируют построить новый мусорный полигон. Фото: пресс-служба правительства НСО

В Новосибирском районе проведут экспертизу земельного участка под полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом. Эта работа проводится в рамках реализации концессионного соглашения. Правительство Новосибирской области при этом готово рассмотреть альтернативные участки, если такие предложения поступят в ближайшее время.

Участок находится на территории Раздольненского сельского совета. Там прошло выездное совещание с участием представителей власти и общественников.

Как рассказал заместитель губернатора Сергей Семка, участники совещания осмотрели часть территории земельного участка, чтобы определить места для проведения геологических изысканий.

— На участке в 270 гектаров нужно провести все необходимые экспертизы. При этом, я вновь обращаюсь к экологической общественности с предложением, что если у них есть ясное понимание по альтернативному участку для правобережного полигона, то мы готовы его рассмотреть также максимально открыто, как это делаем здесь, — отметил Сергей Семка.

В своб очередь министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что имеющиеся полигоны в левобережной и правобережной части в ближайшие годы исчерпают свой ресурс.

— Новосибирску и Новосибирской агломерации очень нужны новые полигоны. Все новые полигоны в обязательном порядке будут оборудованы современными мусоросортировочными комплексами. На этом земельном участке строительство нового полигона возможно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, — подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Напомним, что в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено строительство и запуск двух новых полигонов и мусорообрабатывающих комплексов на территории Новосибирского района.

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