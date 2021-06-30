Цифровая экосистема Россельхозбанка признана лучшим проектом аграрного сектора Сибирского региона

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Проект Россельхозбанка «Цифровая экосистема для предприятий АПК» победил в номинации «Цифровые технологии для аграрного сектора» среди лучших проектов, успешно реализованных на рынке Сибирского региона.

- Это первая цифровая экосистема для предприятий АПК. В Новосибирской области есть малые и крупные аграрные предприятия, поэтому появление такой цифровой площадки особенно актуально. Экосистема позволит сельхозпредприятиям малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции, упрощая процесс ее реализации. На данный момент мы видим востребованность экосистемы среди предприятий сферы АПК и частных потребителей. Экосистема Россельхозбанка включает в себя крупнейший маркетплейс сельскохозяйственных товаров, агрегатор вакансий и резюме в отрасли АПК, инструменты и сервисы для ведения агробизнеса, а также предлагает финансовые услуги фермерам, - отметил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Конкурс учрежден при поддержке Правительства Новосибирской области, Законодательного собрания НСО и Мэрии города Новосибирска.

Лауреатов премии поздравил Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он отметил экономические достижения региона и непосредственный вклад победителей конкурса в развитие Сибирского Федерального округа.