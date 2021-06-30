Поиски 74-летней пенсионерки, пропавшей из дома в Новосибирске, завершены

Волонтеры нашли бабушку, пропавшую четыре дня назад. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске нашил 74-летнюю пенсионерку, пропавшую из дома в Октябрьском районе города. О ее местонахождении ничего не было известно с 26 июня.

— Найдена автономным экипажем благодаря свидетельствам, которые приходили к нам в отряд. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты, — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

Пенсионерке вызвали «Скорую помощь». В больнице ее обследуют медики.

— Бабушка в сознании, сама передвигалась на момент обнаружения. Наблюдаются признаки переохлаждения, она мокрая. Погода на улице прохладная и дождливая, а она в одной футболке. Неизвестно, что она кушала все это время, пила ли воду, где ночевала. У нее общее истощение организма, — уточнила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Пожилая женщина ушла из дома в Октябрьском районе города.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на пенсионерку, сидящую у дороги без обуви, обратила внимание автомобилистка. Это было у «Меги».

Сибирячка подошла к бабушке и попыталась выяснить, что с ней произошло. Пожилая женщина сказала, что очень проголодалась, но отказалась куда-либо ехать. Очевидица сообщила об этом в редакцию КП-Новосибирск.

На место выехали поисковики, но бабушку не нашли. Она ушла в другое место. Потребовалась вся ночь, что ее найти.

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