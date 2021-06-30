Стало известно, сколько новосибирцев заболели клещевым энцефалитом в 2021 году

Данные назвали в Роспотребнадзоре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре Новосибирской области озвучили актуальные данные по ситуации с клещами в регионе. Так, с укусами клещей в медучреждения области в 2021 году обратились уже 9751 человек. По информации ведомства, это на 45% меньше, чем в 2020.

— Зарегистрировано 24 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, у непривитых лиц. При этом в 2020 году на эту дату было уже 37 случаев. Кроме того, зарегистрировано 24 случая заболевания клещевым боррелиозом. В 2020 году их было больше — 28, — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, больше всего укусов клещей зафиксировали в Искитимском и Новосибирском районах области. В самом Новосибирске клещи наиболее активны в Советском районе города.

В Роспотребнадзоре добавили, на клещевой энцефалит исследовали 8273 клещей, из них 1,5% оказались зараженными. На боррелиоза исследовали 8186 клеща, из них 32,2% показали наличие возбудителя.

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