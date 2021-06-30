Россельхозбанк представил цифровую экосистему на Всероссийской научно-практической конференции

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

С приветственным словом выступили Губернатор Новосибирской области А. А. Травников и Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации О. Н. Лут.

Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров принял участие в обсуждении вопросов цифровой трансформации АПК Новосибирской области. В своем докладе он представил проект «Цифровая экосистема для предприятий аграрно-промышленного комплекса» и рассказал о его преимуществах, высказав экспертное мнение о результатах внедрения в работу сельскохозяйственной сферы. Проект является победителем Всероссийской премии Цифровой индустрии промышленной России (ЦИПР).

- Растущие требования клиентов к цифровизации сервисов, скорости и качеству получаемых услуг стали одним из главных драйверов развития. Банк расширил линейку дистанционных банковских сервисов, предлагая клиентам современные технологии и услуги для развития агробизнеса. Свое Фермерство обеспечивает фермерам доступ к необходимым ресурсам и технологиям для развития бизнеса, Свое Родное открывает новые возможности для развития каналов сбыта фермерской продукции. Продукты банка получили премию за самые выдающиеся достижения цифровой сферы в рамках конференции ЦИПР, - отметил Станислав Тишуров.