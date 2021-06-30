«Беляшику нужен дом!»: волонтеры ищут хозяина собаке, пострадавшей при взрыве на заправке в Новосибирске

Пес болен и нуждается в особом уходе. Фото: "Сибкрай".

При взрыве на заправке в Новосибирске на Гусинобродском шоссе пострадали не только люди. Так, ожоги получила собака, охранявшая АГЗС. Животное, которое чудом выжило, спасли ветеринары. Сейчас пес, которого назвали Беляшиком, уже переехал из клиники в приют. Теперь волонтеры ищут для него заботливых хозяев. Об этом пишет издание «Сибкрай».

— Ожоги, которые были получены во время взрыва заживать будут долго! А так как на улице стоит такая жара, в клинике тоже жарко, а Беляшик, проживший на улице долгое время, имеет очень густой подшерсток, было рекомендовано забрать его из клиники, стабилизировать его состояние, побороть тот страх, который он испытывает теперь к улице, — рассказала изданию блогер и волонтер Мария Максютова.

Сейчас Беляшик переехал в приют в Академгородке. Известно, что ему примерно 10 лет, 8 из них он провел на заправке, охраняя ее. Все эти годы он был местным любимцем — его кормили, играли с ним, но должного ухода все равно не было.

По словам волонтеров, Беляшик чувствует себя нормально. У него хороший аппетит, он не кашляет, несмотря на отравление газом. Но ему по-прежнему требуется лечение. Врачи диагностировали собаке плоскоклеточный рак. Псу предстоит прием онколога. При этом, по словам волонтеров, у него есть шансы на восстановление и полноценную жизнь. Однако для этого ему нужен заботливый и любящий хозяин.

— Беляшику нужен дом! — добавили волонтеры.

Желающие помочь Беляшику могут обратиться к Галине Ильиничне Клебче по номеру 8-913-959-23-33.

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