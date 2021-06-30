«Буду один на полярной станции!»: российский путешественник Федор Конюхов рассказал о предстоящей экспедиции на Северный полюс

Там он будет проводить научные исследования. Фото: NEWS.ru. // Федор Конюхов, "Вконтакте".

Известный российский путешественник Федор Конюхов планирует отправиться в новую экспедицию. В этот раз он поедет на Северный полюс, где будет заниматься научными исследованиями. Об этом он рассказал изданию NEWS.ru.

— Меня довезут до Северного полюса на атомном ледоколе. Я от Научно-исследовательского института имени Ширшова буду заниматься наукой на Северном полюсе. Там я буду один на полярной станции. И через некоторое время меня заберут оттуда обратно, — поделился путешественник.

Он отметил, что готов к трудностям, с которыми он столкнется в период одиночной экспедиции.

— Придется там быть одному, специальными приборами замерять ось вращения нашей Земли. Не будет ледокола, не будет ничего. Одна солнечная батарея и тишина. Но с этим я могу справиться, — добавил путешественник.

Напомним, 69-летний Федор Конюхов совершил в одиночку уже 5 кругосветных путешествий. Кроме того, он в одиночестве 17 раз пересек Атлантику.

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